Sprísnenie pandemických opatrení

Začiatkom tohto týždňa boli zverejnené informácie o možnom sprísnení epidemiologických opatrení v najbližších dňoch. Prečítajte si môj návod ako na to v deviatich vetách.

Pán minister zdravotníctva Krajčí hovorí o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v zdravotníctve. Logika by síce hovorila, že máme počkať kým sa zlepšené čísla nakazených prejavia aj v nemocniciach, ale objektívne treba priznať, že politicky aj ľudsky je veľmi náročné nerobiť nič. Preto tu padli akési návrhy o dopytovaní sa na možnosť vyjsť z domu formou sms správy. Návrh považujem za absurdný a riešenie za triviálne a realizovateľné v 2 stupňoch podľa vývoja situácie:

1. Zatvorenie fabrík a všetkého čo nepatrí medzi kritickú infraštruktúru pri zachovaní zákazu vychádzania s výnimkami, ale už bez cesty do práce okrem kritickej infraštruktúry.

2. Tvrdý zákaz vychádzania, čiže v podstate prvý bod + zákaz prechádzok v prírode.

Zavedenie prvého opatrenia bude podľa môjho názoru dostačujúce na stabilizáciu epidemiologickej situácie.

Tento blog nevyjadruje názor autora na to, čo sa má realizovať, iba jeho názor na to, čo by fungovalo na potlačenie pandémie. Je reakciou na to, že nevidel nikoho, kto by sa postavil pred národ a povedal, že následky zavretia fabrík by boli pravdepodobne horšie ako následky pandémie a preto sa snažíme vymyslieť niečo iné.